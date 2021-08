per Mail teilen

In Speyer gibt es heute und morgen auf Wochenmärkten eine Sonder-Impfaktion gegen das Corona-Virus. Alle mit Wohnsitz in Deutschland können laut Stadt spontan vorbeikommen.

Wie die Stadtverwaltung in Speyer mitteilt, wird auf den Wochenmärkten der Impfstoff von Johnson&Johnson verimpft. Dieser wird nur einmal verabreicht, um einen vollen Impfschutz zu erhalten.

Impfen am Berliner Platz und Festplatz

Die Impfaktionen findet heute bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt am Berliner Platz in Speyer statt - am Samstag dann auf dem Festplatz. Die Stadt erhofft sich durch die Aktion, auch Unentschlossene zum Impfen zu bringen.

Impfen ohne Termin kommt gut an

"Wir haben festgestellt, dass der Gang zum Impfzentrum daran hindern kann, sich impfen zu lassen", so eine Pressesprecherin der Stadt Speyer. Auf dem Wochenmarkt gibt es die Möglichkeit, dass sich Menschen ganz spontan impfen lassen könnten. Seit Montag ist es in Speyer außerdem möglich, im Impfzentrum ohne Termin vorbeizukommen. "Wir haben festgestellt, dass das noch einmal viele dazu gebracht hat, sich impfen zu lassen", so die Sprecherin der Stadt. Genaue Zahlen liegen aktuell allerdings noch nicht vor.

Die Stadtverwaltung will das Impfen im Impfzentrum ohne Termin noch bis zum 3. September verlängern. Am 30. September sollen dann alle Impfzentren im Land geschlossen werden.