Impfstart im Corona-Hotspot: In einem Altenheim haben am Montag die ersten Impfungen in Speyer begonnen. Aber nicht alle Senioren wollten sich impfen lassen.

Als erstes wurden in Speyer am Montagvormittag die Bewohner des Seniorenheims "Am Adenauerpark" geimpft. Zum Impfteam gehörten Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, eine Apothekerin und ein Arzt.

Heimleiterin Franziska Heidweiler sprach von einem "Schritt zurück zur Normalität" durch die Impfung. Glücklicherweise habe sich bislang niemand im Heim mit dem Virus infiziert.

Die meisten Senioren im Heim sind geimpft

Nach Angaben der Heimleitung haben sich die meisten Heimbewohner vom mobilen Impf-Team impfen lassen. Etwa 15 Prozent seien allerdings skeptisch und lehnten die Corona-Impfung ab. Bei anderen Bewohnern liege die Grippeschutzimpfung noch nicht weit genug zurück, um sich erneut impfen zu lassen. Am 18. Januar sollen die Speyerer Senioren dann die zweite Impfung bekommen.

Das Seniorenheim "Am Adenauerpark" in Speyer SWR

Mobile Impfteams in der Pfalz unterwegs

Die Corona-Schutzimpfungen in der Region hatten am Sonntag in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis begonnen. In einem Seniorenheim wurden 104 Bewohner und auch die Mitarbeiter geimpft.

Die Corona-Schutzimpfungen starten dort, wo die Inzidenzwerte der vergangenen sieben Tage besonders hoch lagen - darunter Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer, sowie der Rhein-Pfalz-Kreis und der Kreis Germersheim. Mobile Impfteams gehen zuerst in die Seniorenheime.