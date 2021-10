Impfbus kommt zu Sportvereinen in der Pfalz

Das Impfen in der Pfalz geht weiter. Ab Samstag sollen Impfbusse auch bei Sportvereinen vorbeifahren. Dort sollen sich Kinder und Jugendliche leichter gegen Corona impfen lassen können.

Dadurch sollen vor allem die 12- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen ein schnelles und unkompliziertes Impfangebot bekommen. Zu bestimmten Terminen könnten die Jugendlichen sich dann auf dem jeweiligen Gelände der mitmachenden Vereine ohne Voranmeldung impfen lassen. Unter dem Motto "Impfen ist die beste Verteidigung" wurde diese Aktion ins Leben gerufen. Organisiert wird sie unter anderem vom Sportbund Pfalz und dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. In Rheinland-Pfalz sind in der Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren aktuell 45,4 Prozent einmal geimpft, 36,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben den vollen Impfschutz.

Ziel der Impfbus-Aktion: Wieder normaler Sport machen

Die Impfkampagne startet am Samstag, 9. Oktober, beim SV Geinsheim in Neustadt an der Weinstraße von 11 bis 19 Uhr. Weitere Stationen sind zum Beispiel:

Dienstag, dem 12. Oktober beim Ludwigshafener SC

SC Samstag, dem 16. Oktober beim VfL Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis)

Weitere Termine sollen folgen und werden auf der Aktionsseite im Internet veröffentlicht. Ziel der Aktion ist laut Organisatoren die Impfquote der 12- bis 17-Jährigen weiter zu steigern. Auf den Vereinsgeländen solle das Impfangebot aber auch für ältere Menschen elten. Je mehr Menschen sich impfen ließen, desto schneller könne der Sport in den Vereinen wieder ohne Einschränkungen laufen.

Auch im Sport wünscht man sich mehr Normalität nach vielen Lockdowns in der Coronapandemie. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tobias Hase

Zu wenig Impfdosen bei Impfbus in Landau

Das Angebot der Impfbusse im Land wird weiter gut angenommen. Vor einigen Tagen ging einem Impfbus in Landau in der Pfalz sogar der Impfstoff aus. Im September hatten sie im Schnitt 119 Personen geimpft. seien insgesamt 160 Impfdosen verimpft worden, teilte eine Sprecherin vom DRK Landesverband dem SWR mit. Dann sei der BionTech-Impfstoff ausgegangen und lediglich zehn Dosen Johnson & Johnson seien übrig geblieben. Allerdings hätten die Impfwilligen diese nicht gewollt oder wegen ihres Alters nicht bekommen dürfen.

Normalerweise hätten Mitarbeiter der Impfbusse in solchen Fällen die Möglichkeit, bei umliegenden Impfzentren oder Apotheken Nachschub zu holen. Die Termine der Impfbusse kann man im Internet einsehen.

Impfquote in der Pfalz

Bei den Impfquoten in Rheinland-Pfalz führt weiterhin Speyer die Spitze an, mit 79,17 Prozent geimpften Bürgerinnen und Bürgern. Diesen Rang hatte die Stadt bereits im Juli erlangt. In der Vorder- und Südpfalz sind in den meisten Städten und Landkreisen bereits über 60 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Der Rhein-Pfalz-Kreis, der Kreis Germersheim und Ludwigshafen liegen mit ihrer Impfquote noch unter 60 Prozent. (Stand: 8.10.2021)