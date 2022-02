Impflotsen sollen Menschen über Corona-Impfungen informieren und überzeugen. Demnächst sind diese Ehrenamtlichen auch in Ludwigshafen unterwegs.

In Ludwigshafen haben die Impflotsen in dieser Woche die letzte Schulung vor ihrem ersten Einsatz. Das teilen die verantwortlichen Projektleiter von der Landeszentrale für Gesundheit in Mainz mit. Die Impflotsen sollen direkt auf Menschen zugehen: In Brennpunkten, in denen bislang die Impfquote in Ludwigshafen niedrig ist.

Ziel sei es, die Menschen im Supermarkt, bei Sprachkursen oder auch bei Hausbesuchen über die Corona-Impfungen aufzuklären. Auch sollen die Impflotsen Falschinformationen, die sich verbreitet haben, mit Faktenwissen entgegenwirken und über den Nutzen für die Allgemeinheit durch die Impfung vieler aufklären.

Impflotsen in Ludwigshafen auch ehrenamtlich aktiv

Das Projekt wird in Ludwigshafen vom Mehrgenerationenhaus im Haus der Diakonie betreut. Mit im Boot sind das Sozialdezernat der Stadt Ludwigshafen und die Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz. Bald werden neun Impflotsen eingesetzt, heißt es vom Mehrgenerationenhaus. Das Projekt sei noch in den Anfängen und die Schulungen zum Impflotsen sollen jetzt regelmäßig auch für weitere Ehrenamtliche angeboten werden.

Die zukünftigen Impflotsen sind bereits als Ehrenamtliche in Ludwigshafen aktiv und sind teils schon in sozialen Einrichtungen oder Projekten tätig. Sie kennen die Gruppe Menschen, die sie vom Impfen überzeugen sollen, deren Lebenssituation oder Kultur und sie können gut Informationen vermitteln, heißt es von Seiten der Stadt.

Die Schulung, die die Impflotsen durchlaufen, wurde von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz entwickelt. Den Ehrenamtlichen soll dabei vermittelt werden, wie sie auf Menschen unvoreingenommen zugehen und sie auch mit ihren Ängsten ernst nehmen. Gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund seien viele, die eigentlich impfwillig sind, aber verunsichert, so die Verantwortliche für die Schulungen. Oft seien Sprachprobleme die Ursache für diese Ängste. Darum sei es sehr von Vorteil, wenn die Impflotsen auch andere Sprachen beherrschten.

Das Projekt läuft in enger Absprache mit der Stadt. Wichtig sei dabei, dass zwischen Aufklärung und einer Impfung keine lange Zeitspanne liegt, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Jeder, der/die sich impfen lässt, zählt im Kampf gegen die Pandemie."

In Ludwigshafen sind nach Angaben der Stadt zur Zeit 72 Prozent der Bewohner geimpft.