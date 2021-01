per Mail teilen

In Ludwigshafen erhalten Seniorenheim-Bewohner ab heute ihre zweite Impfdosis. Die Stadt Speyer hatte dagegen angekündigt, bereits seit Sonntag die zweite Runde zu impfen.

Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen haben die mobilen Impfteams 11 von 12 Seniorenheimen durchgeimpft. Bis zur vergangenen Woche waren dort die ersten Impfdosen verabreicht worden. Bei einem Heim habe es allerdings Probleme gegeben, rechtzeitig die nötigen Unterlagen bereitzustellen.

Ältere Dame wird geimpft SWR

Weiterhin viele Altenheim-Infizierungen

Zuletzt hatte es in Ludwigshafener Alten- und Pflegeheimen mehrere Corona-Ausbrüche gegeben. Laut Stadt wurden dabei etwa 100 ältere Menschen infiziert. Der Inzidenzwert lag in Ludiwgshafen am Sonntag, dem 17. Januar, bei 202,0.

Speyer startete Zweit-Impfung am Sonntag

Speyer hatte bereits am Sonntag mit der zweiten Impfrunde begonnen. Dort hatte es bis zuletzt ebenfalls oft Corona-Ausbrüche in Altenheimen gegeben. In Speyer hatten jetzt insgesamt acht Heimen die erste Impfung erhalten. Täglich konnten dabei rund 120 Personen von zwei mobilen Impfteams versorgt werden.