Um weitere Impfmuffel an die Nadel zu kriegen, gibt es in Landau und Neustadt ab dieser Woche ganz spezielle Aktionen: Das "After-Work-Impfen" mit Imbiss.

Mehrere Impfzentren in der Pfalz haben ihre Öffnungszeiten für Impfungen ohne Voranmeldung ab dieser Woche verlängert. Die Städte Neustadt und Landau sowie der Kreis Südliche Weinstraße wollen zudem mit After-Work-Impfaktionen zusätzliche Anreize schaffen, sich impfen zu lassen.

Impfen bis 21 Uhr

Das Team des Landesimpfzentrums in Landau bietet am Dienstag und am Freitag bis 21 Uhr Impfen ohne Voranmeldung an. Die Impfaktion soll ab 11 Uhr vormittags von zwei Foodtrucks aus der Region begleitet werden. Bei ihnen können Impfwillige am Dienstag frische Paninis und am Freitag Burger und Pommes kaufen.

Zwei Impfstoffe in Neustadt

Das erste After-Work-Impfen im Impfzentrum Neustadt ist am kommenden Donnerstag zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr geplant. Dort bekommt jeder im Anschluss an den ersten Piks eine kleine Flasche Riesling-Schorle oder Traubensaft geschenkt. Es werden zwei Impfstoffe angeboten: Zum einen der von Johnson&Johnson - für diejenigen, die sich nur einmal pieksen lassen wollen - und Biontech, der auch für Jugendliche ab zwölf Jahren geeignet ist.



Bei Minderjährigen muss eine Aufsichtsperson dabei sein und das schriftliche Einverständnis der Sorgeberechtigten vorliegen.