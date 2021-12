Impfen in Apotheken nicht schnell möglich

per Mail teilen

In den Apotheken in der Vorder- und Südpfalz wird nicht so bald geimpft werden können wie gehofft. Das hat die Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz mitgeteilt.

Um die Impfquote zu erhöhen will der Bund es in Zukunft auch den Apothekern erlauben zu Impfen. Das dürfen Apotheker aber erst dann, wenn dazu ein konkretes Gesetz verabschiedet wird. Das könnte laut dem Geschäftsführer der Landesapothekenkammer noch dauern(). Wenn jetzt alles zügig vorangehe, rechne er mit dem Gesetz zum Jahreswechsel. Bisher gebe es in ganz Rheinland-Pfalz erst rund 100 Apotheker, die eine Fortbildung zur Grippe-Impfung gemacht hätten. Bald soll es aber weitere Impf-Fortbildungen geben. Ob die Apotheker dann aber bei sich eine Corona-Impfstation einrichten wollen oder nicht, entscheiden sie weiterhin selbst.