Impfen für alle: Pfälzer Hausärzte erwarten Ansturm

Impfen für alle: Bundesweit können sich alle Menschen von heute an zur Corona-Impfung anmelden. Hausärzte in der Pfalz erwarten einen Ansturm impfwilliger Patienten.

Kinder werden wohl später geimpft

Der Ansturm sei kaum zu verhindern, sagte der Geschäftsführer der Ludwigshafener Gesundheitsorganisation GO-LU. Die Organisation vertritt mehr als 200 Ärzte in der Vorderpfalz. Allerdings seien weitere Lieferengpässe bei den Impfstoffen zu befürchten. Kinder ab 12 Jahre kämen bei der Corona-Impfung erst einmal nicht zum Zug, weil die Hausärzte zunächst ihre Wartelisten mit jeweils Hunderten von Impfwilligen abarbeiten müssten.

Der Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder-und Jugendärzte in Rheinland-Pfalz, Lothar Maurer aus Frankenthal sagte dem SWR, er werde auch weiterhin im Zweifelsfall ältere Patienten beim Impfen Kindern und Jugendlichen vorziehen - auch wenn die Priorisierungen nicht mehr gelten:

Für Kinder sei die Warteliste jetzt schon sehr lang, so Maurer:

Hausärzte handhaben Impfung unterschiedlich

Ein Hausarzt aus Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) sagte auf SWR-Anfrage, er habe schon seit einiger Zeit auch jüngere Interessenten auf seine Liste genommen. Pro Woche bekomme er nur um die 100 Impfdosen, darunter immer häufiger den Impfstoff Johnson & Johnson, der nur einmal gespritzt werden muss.

In Ludwigshafen sind am Donnerstag in den Brennpunktviertel Sonderimpfungen gestartet, um die Inzidenzzahlen zu senken.