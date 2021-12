Wo kann ich mich zwischen den Jahren in der Pfalz gegen Corona impfen lassen?

In dieser Woche hält der Impfbus des Landes wieder in mehreren Kommunen in der Vorder- und Südpfalz. Wo man sich sonst noch impfen lassen kann, erfahren sie hier. Und auch, wo man sich in der Region testen lassen kann.

Wann hält der Impfbus in der Pfalz?

Am 27. Dezember hält der Impfbus an der Waldsporthalle in Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis und an der Kaiserberghalle in Göcklingen im Landkreis Südliche Weinstraße.

Am 28. Dezember an der Felix-Christoph-Traberger-Halle in Forst an der Weinstraße und an der Halle 101 in Speyer. Außerdem noch vor der Grundschule in Neupotz.

Am 29. Dezember hält der Impfbus des Landes in Frankenthal vor dem CongressForum. Außerdem an der Löwensteinhalle in Albersweiler im Landkreis Südliche Weinstraße.

Am Donnerstag, den 30. Dezember, dann in Dannstadt-Schauerheim und erneut in Speyer vor der Halle 101.

Im Impfbus kann sich jeder ohne Voranmeldung gegen das Corona-Virus impfen lassen. Der Bus hält an den Stellen immer von 9 bis 17 Uhr. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Wo kann ich mich sonst noch in der Pfalz zwischen den Jahren impfen lassen?

Auch einige Impfzentren des Landes sind zwischen den Jahren offen, so etwa das Landesimpfzentrum in Ludwigshafen, das bis einschließlich Donnerstag geöffnet ist. Dort können nach Angaben der Stadtverwaltung zwischen 9:30 Uhr und 17 Uhr auch Menschen ohne Voranmeldung vorbeikommen. Oder man registriert sich auf der Internetseite des Landes oder unter der Hotline 0800/5758100 und bekommt einen Impftermin.

Bei den anderen Impfzentren in der Pfalz, wie Landau, Speyer, Wörth und Bad Dürkheim ist es nicht möglich, sich impfen zu lassen, ohne sich vorher auf der Landesseite registriert zu haben.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Corona-Impfaktion zwischen den Jahren in Bad Dürkheim

Am 28. und am 29. Dezember bietet die Kreisverwaltung in Bad Dürkheim noch einmal weitere Impftermine im Rahmen einer Sonderimpfaktion im ehemaligen Impfzentrum in der Salierhalle an. Auch dafür muss man sich aber nach Angaben der Kreisverwaltung vorab online oder telefonisch beim Land registrieren.

Außerdem ist es möglich sich bei Hausärzten impfen zu lassen, die teilweise auch zwischen den Jahren ihre Praxen offen haben - oder am Impfstützpunkt im Marienhaus-Klinikum Hetzelstift in Neustadt. Für diese Woche gibt es dort allerdings keine weiteren Impftermine mehr.

Wo kann ich mich in der Pfalz auf das Corona-Virus testen lassen?

Immer mehr Menschen brauchen nach der Corona-Verordnung negative Corona-Schnelltests. Eine Übersicht über die Corona-Teststellen finden Sie online in einer Tabelle beim Land Rheinland-Pfalz oder direkt hier:

Wer sich testen lassen will, findet in der Übersicht per Suchfunktion die Teststelle in seiner Nähe. Dazu muss man seinen Wohnort bzw. die nächstgelegene Kommune eingeben. Beachten muss man allerdings, dass es auch vereinzelt Corona-Teststellen geben kann, die den Betrieb eingestellt haben, ohne sich in dem Portal abzumelden. Denn in der Tabelle des Landes können sich Teststellen-Betreiber selbständig eintragen. Teststellenbetreiber seien mehrfach aufgefordert worden, ihre Informationen im Portal zu aktualisieren, sagt Detlef Placzek (SPD), Leiter des Projektes "Testen für alle".