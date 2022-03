Der Impfbus des Landes macht am Dienstag Station in Gerolsheim im Kreis Bad Dürkheim. Beim Halt vor dem Dorfgemeinschaftshaus können sich dort Impfwillige von 9 bis 17 Uhr impfen lassen - ohne vorherigen Termin. Außerdem hält der Impfbus am 17. Dezember in Haßloch, am 21. Dezember in Grünstadt-Sausenheim, und am 28. Dezember in Forst bei Deidesheim.