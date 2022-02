Impfbus in dieser Woche in zehn Orten

Die Impfbusse des Landes machen in dieser Woche in zehn Städten und Gemeinden in der Vorder-und Südpfalz Halt. Am Montag steht ein Impfbus ab 9 Uhr in Limburgerhof. Morgen macht er dann Station in Germersheim. Mittwoch, Donnerstag und Freitag halten die Impfbusse unter anderem in Ludwigshafen, Haßloch und Zeiskam. Die Impfbusse des Landes halten meist auf großen Plätzen oder vor Supermärkten. Jeder kann sich dort impfen lassen-ohne Voranmeldung. Die genauen Standorte des Impfbusses sind auf der Internetseite corona.rlp nachzulesen.