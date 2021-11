Impfbusse in der Pfalz

Die Impfbusse der Landesregierung werden am Montag an mehreren Stellen in der Pfalz Halt machen. Ohne Voranmeldung können sich alle Interessierten dort gegen das Corona-Virus impfen lassen, es braucht nur einen Personalausweis. Von 8 Uhr bis 16 Uhr wird einer der Busse am Saalbau in Neustadt stehen, ein weiterer hält von 10 Uhr bis 18 Uhr am Bahnhof in Deidesheim. Weitere Termine: Dienstag ab 14 Uhr in Schifferstadt, am Mittwoch ab 8 Uhr in Landau und ab 9 Uhr in Grünstadt. Die genauen Standorte des Impfbusses sind auch auf der Internetseite corona.rlp nachzulesen.