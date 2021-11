Impfbus ist in der Pfalz unterwegs

Der Impfbus des Landes ist auch in dieser Woche wieder in der Vorder-und Südpfalz unterwegs. Am Dienstag macht er Station in Grünstadt. Mittwoch und am Donnerstag hält er in Speyer und Wörth. Am Freitag steht der Impfbus dann in Großniedesheim und in Neustadt. Das Land Rheinland-Pfalz setzt seit August mehrere dieser Busse ein. Sie halten meist auf großen Plätzen oder vor Supermärkten. Jeder kann sich dort impfen lassen-ohne Voranmeldung. Nach Angaben des Landes haben bisher mehr als 60 000 Menschen das Angebot genutzt. Die genauen Standorte des Impfbusses sind auf der Internetseite corona.rlp nachzulesen.