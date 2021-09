Der Impfbus des Landes ist in dieser Woche wieder in der Vorder-und Südpfalz unterwegs. Am Montag macht er Halt in Freinsheim. Weitere Stationen sind morgen Westhofen und am Mittwoch in Dannstadt-Schauernheim und Annweiler. Am Donnerstag und Freitag wird der Corona-Impfbus dann in Mutterstadt, Kallstadt und in Berg sein. Der Bus steht dabei jeweils auf großen Supermarkt-Parkplätzen. Impfwillige können dort ohne Voranmeldung hingehen. Details dazu gibt es im Internet unter corona.rlp.