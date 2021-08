Ab Montag ist ein mobiles Impfteam mit einem Impfbus der Landesregierung auch in der Vorderpfalz unterwegs. Dort können sich die Menschen auf Supermarkt-Parkplätzen ohne Anmeldung gegen Corona impfen lassen. Zu Beginn macht ein Impfbus heute auf dem Edeka-Parkplatz im Hedwig-Laudien-Ring in Ludwigshafen-Oggersheim Station. Morgen gastiert der Bus bei Penny in Worms, am Donnerstag bei Penny in Hettenleidelheim und am Freitag in Böhl-Iggelheim, und zwar zunächst vor dem Wasgau- und danach vor dem Penny-Supermarkt. In der Südpfalz geht es Montag bei Edeka in Landau in der Johannes Kopp-Straße und bei Wasgau in Rohrbach los. Am Mittwoch ist der Impfbus bei Penny in Bad Bergzabern, am Donnerstag zunächst bei Wasgau in Lustadt und anschließend bei Penny in Schwegenheim.