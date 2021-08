In Landau ist am Dienstag die erste Sonderimpfaktion mit Imbiss über die Bühne gegangen. Von dem Snackangebot am Impfzentrum waren die Besucher aber weniger begeistert.

Insgesamt sind am Dienstag nach Angaben der Stadt mehr als 300 Menschen zu der Sonderimpfaktion gekommen. Anscheinend haben sich nur wenige an dem Imbisswagen am Impfzentrum in Landau versorgt. Das könnte aber auch an dem ausgedünnten Angebot gelegen haben: Es gab Kaffee und einige Getränke, Waffeln und überbackene Panini - die allerdings zum Preis von sechs Euro, und einige sagten, diese hätten nicht mal besonders geschmeckt. Es war eine Notlösung, so die Stadt Landau: Der Imbisswagen der zuständigen Metzgerei war mit Motorpanne liegengeblieben. Daraufhin war das Tourismusbüro eingesprungen und hatte vom eigenen Stand das Angebot der Metzgerei verkauft. Imbiss für Besucher ohnehin kein Anreiz Die meisten Besucher, die kamen, sahen im Imbiss-Angebot auch nicht wirklich einen Anreiz für Impfmuffel. Einer drückte es drastisch aus: Wer sich nur wegen der Snacks impfen lasse, sei ein Idiot. Die Besucher sagten, sie seien ausschließlich wegen der Impfung gekommen. Auch viele 12 bis 18-Jährige waren dabei. Sie und ihre Eltern wollten dieses Angebot für Jugendliche nutzen, das ja noch nicht so lange besteht. Neuer Caterer - neues Glück Am Freitag wird erneut ein Imbisswagen am Impfzentrum stehen. Dann allerdings vom Caterer "Gaumenfreunde" aus Edenkoben deren Burger und Pommes-Frites sich einiger Beliebtheit erfreuen. Auch dieses gehobenere Angebot ist nicht zum Schnäppchenpreis zu bekommen. Die Burger liegen laut Caterer bei acht Euro, die Pommes-Frites mit verschiedenen Dips bei vier Euro.