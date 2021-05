per Mail teilen

In Speyer können sich am Sonntag alle, die älter als 18 Jahre alt sind, ohne Voranmeldung mit dem Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca impfen lassen. Nach Angaben der Stadt stehen rund 1.500 Impfdosen zur Verfügung. Die Aktion ist zwischen 9 und 16 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz im Gewerbegebiet Auestraße. Die Polizei Speyer rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in dem Gebiet.