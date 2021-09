Teilnehmer an Sonderimpfaktion gesucht

per Mail teilen

Die protestantische Kirchengemeinde im Germersheimer Ortsteil Sondernheim, sucht Teilnehmer an einer Impfaktion im Gemeindehaus. Nach Angaben der Kirchengemeinde soll die Aktion am 10.Oktober in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz stattfinden. Erwachsene können dann zwischen den Impfstoffen Biontech und Johnson & Johnson wählen, Jugendliche ab 12 werden mit Biontech geimpft. Laut Kirchengemeinde müssen sich dafür bis 3. Oktober, mindestens 50 Impfwillige beim Protestantischem Pfarramt Sondernheim anmelden.