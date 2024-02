Jetzt doch Container für Flüchtlinge in Limburgerhof

Seit Oktober vergangenen Jahres leben 18 Flüchtlinge in einem Nebengebäude des Rathauses in Limburgerhof. Doch der Platz reicht nicht mehr. Jetzt müssen Wohncontainer her.

Die Nachricht hatte im Herbst 2023 für Schlagzeilen gesorgt: Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis macht Platz für Flüchtlinge im Rathaus. Die für Geflohene zuständige erste Beigeordnete Rosemarie Patzelt wollte so vermeiden, dass Flüchtlinge in Turn- und Veranstaltungshallen untergebracht werden. Auch Container als Unterkünfte lehnte sie ab mit der Begründung, die Menschen brauchten ein wenig Privatsphäre.

Limburgerhof hat Räume des Rathauses für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt SWR

Nur wenige Plätze für Flüchtlinge im Rathaus

Doch nun hat sich die Situation so zugespitzt, dass Ende März doch der erste Wohncontainer in Limburgerhof aufgestellt wird. Noch mehr Betten passen definitiv nicht ins Rathaus, so die Lokalpolitikerin. Denn weiterhin sind alle 18 Wohnplätze im Rathaus belegt. "Die Situation ist noch angespannter als im Herbst, obwohl wir bereits ein ehemaliges Hotel als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet haben", sagt Rosemarie Patzelt.

Zimmer im Rathaus in Limburgerhof, das für Flüchtlinge hergerichtet wurde. SWR

Betreuung der Flüchtlinge immer schwieriger

Beigeordnete Patzelt ist "maximal genervt und gestresst" und äußert sich extrem unzufrieden: "Wir verwahren nur noch Menschen, wir können uns um niemanden mehr kümmern!" Zwar bekämen Kommunen jetzt mehr Geld pro aufgenommenen Flüchtling, aber das schaffe weder Wohnraum, noch bekomme man dadurch mehr Personal, das sich um die Geflohenen kümmern könnte.

"Wir bräuchten einen Mix aus Sprachkursen und Arbeitsmöglichkeiten für die Flüchtlinge. In diesen Integrationskursen bleiben die Menschen wieder nur unter sich und so lernen die nie richtig Deutsch", meint Patzelt. "Integration geht anders!", betont die Beigeordnete. Rosemarie Patzelt ist müde und sie ist es leid. "Ganz ehrlich, ich fühle mich gar nicht ernst genommen vom Land. Ich hab gar keine Lust mehr, auf dieses ganze 'Gebabbel' aus Mainz , was das Land angeblich alles tut, um uns zu helfen, ich kann's nicht mehr hören!"

Rosemarie Patzelt, Erste Beigeordnete Limburgerhof SWR

Sprachförderung für Flüchtlingskinder gekürzt

Es sei nun sehr schwer, extra Sprachförderung in der Kita umzusetzen. Mit dem neuen Kita-Gesetz habe das Land die besondere Förderung gekürzt. "Es heißt, die Kinder lernen in der Kita Deutsch so nebenher. Früher haben Sprachförderkräfte Kinder bewusst aus der Gruppe herausgenommen und mit ihnen gearbeitet, das geht jetzt nur noch in Ausnahmefällen!", so Patzelt. In der Schule würde die Sprachförderung gerade neu strukturiert. Neben einem Extra-Deutsch-Unterricht am Vormittag würden auch Sonder-Programme konzipiert.

Kaum Möglichkeiten für Jobs für Flüchtlinge

Sonst passiere wenig bis nichts in Sachen Integration. "Ich brauche ja schon eine Person, die sich nur um die Immobilien kümmert, in denen die Flüchtlinge untergebracht sind. Für die Menschen habe ich niemanden. Wenn ich Leute auf dem Bauhof arbeiten lassen will, brauche ich jemanden, der sie betreut und anlernt. Eigentlich sowas wie einen Arbeitserzieher, der ihnen erstmal Strukturen vermittelt. Das sagt sich so leicht: 'dann lasst die halt was arbeiten!'", sagt Patzelt wütend.

Patzelt: "...um die Flüchtlinge kümmern, die da sind"

Die zuständigen Behörden seien komplett überlastet, Jobcenter und Ausländerbehörde würden gar nicht miteinander kooperieren und so wisse die eine Behörde nicht, was die andere eigentlich mache. Und die Ehrenamtlichen seien am Ende ihrer Kräfte: "Da ist die Luft raus, die packen das nur noch schwer", sagt die erste Beigeordnete. 500 Geflohene leben ihren Angaben nach bereits in Limburgerhof. Um 100 müsse man sich noch intensiv kümmern, so Patzelt. Aber das ginge eben nicht. "Wir müssen mal Luft holen, nicht noch mehr Menschen zugewiesen bekommen. Wir müssen uns um die kümmern, die schon da sind!", fordert sie.

Das klingt wie ein Wunschtraum: Im Laufe des Februars bekommt der Rhein-Pfalz-Kreis weitere 48 Geflüchtete zugewiesen und davon werden sicher auch wieder Menschen nach Limburgerhof kommen, vermutet Rosemarie Patzelt. Sie will wieder kreativ nach Unterbringungsmöglichkeiten suchen, aber sich richtig um die Geflohenen 'kümmern' wird sich wohl wieder niemand können.