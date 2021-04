Im Bienwald bei Kandel gibt es immer mehr Bäume, die wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre, geschädigt sind. Das teilte das zuständige Forstamt mit. Nach drei Jahren Dürre in Folge seien viele Buchen im Bienwald geschädigt, informierte das zuständige Forstamt. In der Folge müssten immer öfter auch Bäume gefällt werden. Gerade in der Nähe von Wanderwegen und Straßen, wo oft abgestorbene Äste herabzufallen drohten. Trockenschäden in besonderem Ausmaß gebe es auch im Wald rund um Bellheim und Lustadt. Dort seien vor allem Kiefern betroffen. Nach Auskunft eines Forstamtssprechers überlegen die Experten auch, ob künftig der Bienwald teilweise bewässert werden muss. Außerdem prüfe das Forstamt, Baumarten aus dem Mittelmeerraum zu pflanzen, wie etwa die Libanonzeder.