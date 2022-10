Bienen in der Pfalz fauler als in Koblenz?

per Mail teilen

Die Imker in der Pfalz haben in diesem Jahr zwar mehr Honig geerntet als im Jahr davor. Allerdings liegen sie hinter den Imkern im Norden von Rheinland-Pfalz. Woran liegt das?

Während die Honigernte den Imkern in Koblenz im Frühjahr im Schnitt 23,6 Kilogramm pro Volk einbrachte, waren es im Gebiet nur Rheinhessen-Pfalz 21,5 Kilogramm. Das geht aus den Zahlen des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen hervor.

Wird teurer werden - Deutscher Blütenhonig. Unsplash / Arwin Neil Baichoo

Allerdings waren die Bienen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr den aktuellen Zahlen zufolge, beruhend auf zwei Umfragen zur Früh- und Sommerernte, im deutschlandweiten Vergleich überdurchschnittlich fleißig. Der Bundesschnitt liegt bei 37,2 Kilogramm Honig je Bienenvolk - und damit 2,5 Kilo unter dem, was rheinland-pfälzische Imker ernteten.

Viel Sonne sorgt für mehr Honig

Ein Grund für die gute Honig-Ernte ist nach Angaben des Fachzentrums Bienen und Imkerei, dass in diesem Jahr häufiger die Sonne schien. Sonnenschein bewirke, dass die Pflanzen intensiv blühen und damit viel Nektar für die Bienen geben. Anders als von den Imkern befürchtet, habe sich die Trockenheit des Sommers kaum auf die Ernte ausgewirkt, da die Bienen im Juli bereits ihre Vorräte angelegt hätten.

Regenfälle im Juni haben Bienen in der Pfalz ausgebremst

Wetterbedingte Folgen habe es aber dennoch gegeben: Regenfälle im Juni beispielsweise in der Pfalz hätten dazu geführt, dass die Bienen dort weniger sammelten als in anderen Landesteilen.

Honig aus Deutschland wird teurer

Trotz der größeren Ernte liegen die Preise für ein 500 Gramm-Glas Blütenhonig in diesem Jahr rund sechs Prozent über dem Preis im Vorjahr. Die Imker begründeten das mit gestiegenen Kosten für Futter oder Gläser.

Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 150 000 Imker, die etwa eine Million Bienenvölker halten. Laut des Deutschen Imkerbundes (DIB) waren zuletzt 2.500 Imker aus Rheinland-Pfalz Mitglied im DIB.