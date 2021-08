per Mail teilen

Ob kaputte Elektrogeräte, alte Möbel oder leere Verpackungen: im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof wird viel Sperrmüll einfach auf der Straße entsorgt. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Die Stadt zahlt für den Wildmüll im gesamtem Stadtgebiet fast eine halbe Million Euro an Entsorgungskosten.

"Kurz danach steht wieder alles voll!"

Beim Ortsvorsteher für Ludwigshafen-Nord Osman Gürsoy (SPD) ist der illegale Müll im Stadtteil Hemshof Dauerthema. Täglich bekomme er zehn bis fünfzehn Nachrichten und Hinweise deswegen. "Wenn ich so eine Dreckstelle beim Wirtschaftsbetrieb melde, wird in 90 Prozent der Fälle am nächsten oder übernächsten Tag gereinigt. Aber kurz danach steht dann schon wieder alles voll."

Ein Kühlschrank to go: Im Hemshof mitzunehmen. SWR

Fast sechs Mal so viel illegaler Müll wie 2014 in Ludwigshafen

Wie gravierend das Problem ist, zeigt auch ein Blick auf die Statistik der Stadt Ludwigshafen: 2014 gab es in der Nördlichen Innenstadt 209 Fälle illegaler Müllablagerungen, 2020 waren es bereits 1.159. Und das, obwohl die Stadt Ludwigshafen dem Hemshofer Müllproblem 2015 eigentlich nach eigener Aussage den Kampf angesagt hatte: Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium startete die Stadtverwaltung damals eine Aktion mit dem Titel "Sicherheitsgefühl stärken und Sauberkeit verbessern". Die Stadtverwaltung wollte damals mehr Kontrollen einführen, besser aufklären und die Straßen intensiver reinigen. Langfristig etwas verbessert hat sich dadurch offenbar nichts.

Anwohner überlegen aus dem Hemshof wegzuziehen

Für die Anwohnerinnen und Anwohner ist das ärgerlich. Auch, weil sich der Müll negativ auf die Lebensqualität im Stadtteil auswirkt, wie Doris Wolf berichtet. Die 58-Jährige ist im Hemshof geboren und lebt dort gemeinsam mit ihrem Mann. Mittlerweile sei das Müllproblem aber so schlimm, dass sie überlegt hätten, wegzuziehen, erzählt sie: "Dabei war es immer schön hier zu wohnen". Ähnliches berichtet auch Erika Bräunig, eine andere Anwohnerin:

"Früher war es so schön hier, jetzt ist es ein Drecksstall geworden."

Knapp 500.000 Euro Entsorgungskosten für den wilden Müll

Darüber hinaus kostet der illegale Müll auch viel Geld. Laut der Stadt Ludwigshafen wurden im vergangenen Jahr knapp 500.000 Euro ausgegeben, um den wilden Müll im gesamten Stadtgebiet zu entsorgen – 60 Prozent der Kosten entfielen dabei auf den Hemshof und die Nördliche Innenstadt.

Bei der Frage nach der Ursache für das Problem berichtet Ortsvorsteher Gürsoy, was auch viele Anwohner erzählen: In den letzten Jahren habe es eine vermehrte Zuwanderung aus Südosteuropa gegeben. Die Menschen sind seiner Ansicht nach in ihrer Heimat eine andere Form der Müllentsorgung gewohnt.

"Mehr Saubermachen geht eigentlich nicht."

Morgens beim Aufstehen höre er immer schon die Kollegen draußen Saubermachen, erzählt Gürsoy. "Die Stadt gibt schon ihr Bestes. Es können ja auch nicht alle Mitarbeiter nur für den Hemshof eingesetzt werden". Die Stadt Ludwigshafen baut nach eigenen Angaben derzeit einen Abfallvollzugsdienst auf. Dieser soll täglich von Montag bis Freitag die verschiedenen Stadtteile mit besonders hohen Fallzahlen bestreifen. Außerdem soll er die Meldungen der eingeführten Mängelmelder-Plattform abarbeiten. Auf der Internetseite können Bürger den illegalen in der Stadt melden.

Auch kaputte Fernseher werden offenbar einfach auf die Straße geworfen. SWR

Mülltrennung in Kitas und Schulen lernen

Unkonkret bleibt die Stadtverwaltung dabei, wie das Müllproblem im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof künftig gelöst werden soll: "Es ist ein fortlaufender Prozess, weitere Maßnahmen und Kampagnen, die in ein Konzept zur Bekämpfung der Vermüllung im Stadtgebiet einfließen, zu erarbeiten."

Osman Gürsoy, der hauptberuflich eine Kita leitet, schlägt vor, schon bei den Kleinen für Aufklärung zu sorgen. In den Kitas und Schulen müsste man den Kindern und Jugendlichen beibringen, wie Mülltrennung funktioniert. "Wenn wir die Kinder erreichen, erreichen wir auch die Eltern", argumentiert er. Außerdem wünscht er sich, dass im Viertel alle ein bisschen mit anpacken. "Wenn alle darauf achten, dass es vor ihrer Haustür sauber ist, dann wären wir schon zehn Schritte weiter – und das Müllproblem endlich Vergangenheit".