Moschee ohne Genehmigung in ehemaligem Elektromarkt in Ludwigshafen?

In Ludwigshafen-Süd vermuten Anwohner, dass in einem ehemaligen Elektro- und Küchenmarkt ein religiöser Verein ungenehmigt eine Moschee betreibt. Die Stadt will das jetzt kontrollieren.

Die Anwohner eines leerstehenden Elektro-und Küchenmarkts (EKM) in Ludwigshafen-Süd sind sauer: Seit einer Woche, sagen sie, gebe es rund um den ehemaligen Elektro- und Küchenmarkt akute Parkplatznot und es sei laut. Einige haben sich schon bei der Stadt beschwert. Sie vermuten, dass in den Geschäftsräumen des Marktes in der Lagerhausstraße illegal eine Moschee betrieben wird, denn es versammeln sich dort viele Menschen. Nach Angaben der Anwohner machen sie Lärm und behindern den Verkehr an der vielbefahrenen Straße. Die Lagerhausstraße ist eine Verbindungen aus der Innenstadt zur B9 Richtung Speyer.

In diesem ehemaligen Geschäft für Elektro- und Haushaltsgeräte wird aktuell eine Moschee betrieben, ungenehmigt, sagt der Ortsvorsteher. SWR Nancy Lau

Beschwerden wegen Lärm und fehlenden Parkplätze

Es werde jeden Abend laut, teilten Anwohner dem SWR mit. Auch eine nahe gelegene Pflegeeinrichtung sei von der Lautstärke betroffen. Es werde laut bis Mitternacht gebetet und gesungen, beschwert sich eine Anwohnerin, die anonym bleiben möchte. Viele Besucher der Veranstaltung würden mit Autos anreisen. Es sei eine Masse an Menschen, die täglich anreise. Die Autos würden den Verkehr behindern, unter anderem weil sie Parkplätze blockieren, so der Vorwurf. In Warnwesten gekleidete Menschen sollen dort Autos in freie Flächen einweisen. Dabei werde auch im Halteverbot geparkt, heißt es weiter.

Verein spricht von kurzzeitiger Veranstaltung

Für die Veranstaltungen im EKM ist das "Al Hassanein Kulturcenter" verantwortlich, das vor ein paar Jahren noch seinen Sitz in Mannheim hatte, jetzt aber anscheinend in Ludwigshafen ansässig ist. Auf einer Facebookseite über das Kulturcenter ist die Lagerhausstraße auch als Adresse angegeben.

Auf SWR-Anfrage sagten Verantwortliche, dass die Veranstaltungen spätestens am Samstag zu Ende seien. Es handele sich um die Feiern rund um Aschura eine zehn Tage andauernde Trauerzeremonie wegen des Martyriums des Enkels vom Propheten Mohammed. Man singe und bete mit rund 130 Personen zwischen 19 und 21 Uhr - also vor der gesetzlichen Ruhezeit. Der Verein hat nach eigenen Angaben eine Genehmigung der Stadt Ludwigshafen für die Veranstaltungen bekommen.

Ortsvorsteher: Moscheebetrieb braucht Genehmigung

Der Ortsvorsteher von Ludwigshafen-Süd Christoph Heller (CDU) widerspricht. Normalerweise müsse man, wenn eine Gewerbefläche anders genutzt werden soll, der Verwaltung Bescheid sagen, sagt Ortsvorsteher Heller. Denn es müsse geprüft werden, ob das Gebäude überhaupt für den neuen Zweck geeignet sei. Dazu gehöre auch, zu prüfen, wie viele Menschen das Gebäude auf einmal nutzen möchten, wie es mit Verkehr, Lärm und Parkplätzen aussieht.

Ludwigshafener Oberbürgermeisterin: Unangekündigter EKM-Besuch

Ortsvorsteher Heller und Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) haben am vergangenen Freitagabend die Versammlung im ehemaligen EKM in Augenschein genommen. Anfangs war laut Heller unklar, ob es sich um eine Veranstaltung handelt. Er und die OB seien davon ausgegangen, dass der Betrieb langfristig andauern würde. Sein Eindruck war der einer Großveranstaltung, so Heller. Auf einem großen Platz gegenüber des ehemaligen Fachgeschäfts hätten die Autos Stoßstange an Stoßstange geparkt. Anhand der Nummernschilder war Heller zufolge ersichtlich, dass sie auch aus dem Umland kamen, zum Beispiel aus Worms, Neustadt oder Speyer. Mit den Verantwortlichen sei besprochen worden, dass sie sich drinnen aufhalten müssen.

Leere Fläche gegenüber des ehemaligen EKMs SWR Nancy Lau

Ortsvorsteher: Aktuelle Situation schlecht für den Stadtteil

Der Standort sei für eine Moschee ungeeignet, ist Heller überzeugt. Die Fläche sei nicht für so viele Menschen ausgelegt. Auch der Brandschutz sei nicht gewährleistet, sagt der Ortsvorsteher. Der Stadt Ludwigshafen sei es lieber, wenn das Gebäude weiter als Gewerbefläche genutzt wird. "Eine so große Gewerbefläche als Gewerbefläche zu verlieren, wäre natürlich auch schmerzlich", sagt Heller.

Moscheebetrieb im EKM ist nicht bestätigt

Noch ist aber unklar, ob im EKM tatsächlich regelmäßig eine Moschee betrieben werde. Es gebe noch keine genauen Informationen zu möglichen Moscheebesuchern. Oberbürgermeisterin Steinruck hat nach Angaben der Stadt das zuständige Baudezernat sowie das Ordnungsdezernat über die Veranstaltung informiert. Es würden offene Fragen geprüft und auch, ob es eine Genehmigung der Veranstaltung gab.