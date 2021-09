Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt haben in Ludwigshafen zwei Illegale Herbergen entdeckt. Bei der einen nicht angemeldeten Pension in Oggersheim waren in einem Keller drei Menschen in einem kleinen Raum ohne Fenster und separaten Fluchtweg untergebracht. In dieser Herberge hielt sich auch ein illegaler Einwanderer auf. Die Polizei ermittelt weiter.