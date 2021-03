per Mail teilen

In Ludwigshafen haben Polizei und Ordnungsamt zwei illegal betriebene Pensionen entdeckt, und zwar in den Stadtteilen Friesenheim und Oppau. Die Wohnsituation in Oppau sei gefährlich gewesen, teilte die Stadt Ludwigshafen mit, denn dort seien Menschen bis unter den Dachgiebel untergebracht worden. Die nicht angemeldeten Beherbergungsbetriebe wurden geschlossen und gegen die Betreiber Bußgeldverfahren eingeleitet.