Erneut Verkauf von angeblicher Obdachlosenzeitungen in der Pfalz

In der Pfalz haben Unbekannte mehrfach versucht, eine angebliche Obdachlosenzeitung zu verkaufen. Die ADD hatte den Verkauf bereits im Juni in ganz Rheinland-Pfalz untersagt.

Die Zeitung trägt den Namen "Straßenlicht". Einem Unternehmer aus Darmstadt war im Juni von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier (ADD) der Vertrieb in Rheinland-Pfalz verboten worden. Mit dem Aufdruck "Straßenlicht - Obdachlosenzeitung" werde der Eindruck vermittelt, dass mit dem Kauf der Zeitung gemeinnützige Zwecke gefördert werden, heißt es von der Behörde. Das Unternehmen habe aber bislang keine Auskunft darüber erteilt, wie die Verkaufserlöse verwendet werden.

Verbotener Verkauf in Landau oder Maxdorf

Nach Angaben der ADD wurde die Zeitung zuletzt unter anderem in Landau und dem Rhein-Pfalz-Kreis - hier vor allem in Maxdorf und Fußgönheim - zum Kauf angeboten. Eine Sprecherin sagte, die ADD prüfe nun, ob sie ein Verfahren einleitet. Die Verkäufer würden Passanten ansprechen und an Haustüren klingeln. Auch hier würden sie bei den Kunden den Eindruck vermitteln, die Zeitung "Straßenlicht" werde für einen guten Zweck verkauft.

Zwangsgeld gegen Vertreiber der Obdachlosenzeitung

Auf der Zeitung selbst steht in den neueren Ausgaben sogar, dass der Verkauf in Rheinland-Pfalz verboten ist. Gegen die Verantwortlichen sei jetzt ein Zwangsgeld erlassen worden. Dagegen hätten sie Widerspruch eingelegt. Nach Informationen des SWR hatte der Darmstädter Unternehmer zuvor schon einmal eine andere angebliche Obdachlosenzeitung herausgegeben.