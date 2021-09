per Mail teilen

Im Pfälzerwald, rund um Bad Dürkheim und Neustadt, sollen in Zukunft illegale Mountain-Bike-Strecken häufiger kontrolliert werden. Laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim sollen die Fahrer darauf aufmerksam gemacht werden, dass die sogenannten Downhill-Strecken oft an sensiblen Orten liegen, zum Beispiel in Vogelschutzgebieten. Bei einem ersten Kontrolltag im Gimmeldinger Tal, wurden die Mountainbiker auf einem bekannten illegalen Weg mit einem Bußgeld verwarnt.