Nach Razzien in Ludwigshafen

Polizei und Staatsanwaltschaft haben in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder manipulierte Glücksspielautomaten in Ludwigshafen beschlagnahmt. Ein paar von ihnen wurden am Dienstag medienwirksam vernichtet.

Illegales Glücksspiel ist ein lukratives Geschäft - in Ludwigshafen hatten wohl etliche Kneipen und Wettbüros damit satte Gewinne gemacht. Mehr als 100 manipulierte Glücksspielautomaten haben Beamte dort in den vergangenen eineinhalb Jahren aus dem Verkehr gezogen. Die Durchsuchungen erfolgten hauptsächlich in Gaststätten, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern dem SWR. Diese Staatsanwaltschaft ist für Wirtschaftsstrafsachen im Land zuständig. Razzia im Hemshof in Ludwigshafen am 14. Januar bei einem Wettbüro SWR Glücksspielautomaten mit Vorschlaghammer zerstört Die meisten der beschlagnahmten Automaten werden vernichtet, so Gehring. Vier davon sind am Dienstag medienwirksam auf dem Wertstoffhof zertrümmert worden - mit einem Vorschlaghammer. Vier der sichergestellten manipulierten Glücksspielautomaten - bereit für ihre Vernichtung auf dem Ludwigshafener Wertstoffhof. SWR Für den verantwortlichen Mitarbeiter des Ludwigshafener Ordnungsamts, Florian Bauer, war diese Aktion "befreiend", wie er sagt: "Endlich mal den Zorn auf das illegale Glücksspiel rauszulassen. Das kostet uns wahnsinnig viel Arbeitszeit, die wir in sinnvollere Sachen investieren könnten. Stattdessen müssen wir uns mit so einem Müll rumplagen." Endlich mal den Zorn auf das illegale Glücksspiel rauszulassen. Das kostet und wahnsinnig viel Arbeitszeit, die wir in sinnvollere Sachen investieren könnten Automaten mit illegaler Software manipuliert Solche Automaten, die hier regelmäßig vernichtet werden, dienen nur einem Zweck, nämlich den Spielern möglichst schnell und effektiv viel Geld aus der Tasche zu ziehen, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern. Sie sind zum Beispiel mit einer illegalen Software ausgestattet. Die Software hebelt geltende Glücksspiel-Gesetze aus, die Spielsucht verhindern sollen: So darf zum Beispiel der Spieleinsatz nicht zu hoch sein. Auch muss der Spieler nach einer gewissen Zeit eine Pause einlegen. Auch die Gewinne müssen eine bestimmte Höhe haben. In gesicherten Fahrzeugen wird beschlagnahmtes Material - auch die Automaten - abtransportiert. SWR Steuerhinterziehung bei Glücksspielautomaten Eine andere Manipulation der Automaten sorgt dafür, dass die Geräte falsche Umsatzzahlen ausspucken, mit denen die Finanzbehörden hinters Licht geführt werden sollen. Laut Gehring ist das laut Strafgesetzbuch eine "Fälschung technischer Aufzeichnung" und damit eine Form der Urkundenfälschung. Automaten durch Fälschung unbrauchbar Die meisten solcher manipulierter Glücksspielautomaten werden demnach vernichtet. Sie zu "reparieren" und zu verkaufen, würde sich nicht lohnen, so der Leitende Oberstaatsanwalt. Auf dem Gelände der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen wurden vier dieser Automaten am Dienstag "fachmännisch vernichtet".