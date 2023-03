Die Stadt Speyer will im Binsfeld-Gebiet am Sonnensee Häuser abreißen lassen. Der Grund: Ein Großteil der Bauten sei illegal errichtet worden.

Das teilte die Stadtverwaltung Speyer mit. Die Umweltbehörde habe festgestellt, dass die Ufer des Sonnensees in beträchtlichem Maße zugebaut seien. Ein Großteil der Bauten sei unrechtmäßig errichtet worden, so die die Stadt Speyer in einer Pressemitteilung. Um die Umwelt nicht weiterhin zu belasten, müssten die Eigentümer der Ufergrundstücke die Gebäude beseitigen. "So sollen die tiefgreifenden baulichen Veränderungen, die von Eigentümer*innen der Ufergrundstücke größtenteils bereits vor vielen Jahren vorgenommen wurden, sukzessive durch die jeweiligen Eigentümer*innen zurückgebaut werden", teilte die Stadt mit.

Nachträgliche Genehmigung wird teilweise geprüft

Bei kleineren Bauwerken, wie Stegen, Treppen oder Mauern will die Stadt Speyer prüfen, ob diese nachträglich genehmigt werden können. Die betroffenen Eigentümer seien von der Stadt informiert worden.

Der Sonnensee ist der älteste Baggersee im Binsfeld bei Speyer.