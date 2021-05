per Mail teilen

Die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt haben bei Kontrollen in Ludwigshafen zwei illegale Betriebe entdeckt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hatte ein Mann im Stadtteil West einen illegalen Beherbergungsbetrieb unterhalten, der sich über zwei Stockwerke eines Hauses erstreckte. In Friesenheim stießen die Beamten in einer Pension auf illegale Prostituierte.