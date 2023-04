Wieder eine Baustelle in Ludwigshafen

Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz will ihr Hauptgebäude in Ludwigshafen abreißen und an gleicher Stelle bis zum Sommer 2026 neu bauen.

Das haben die Mitglieder der Vollversammlung nach Angaben der IHK einstimmig beschlossen. Die endgültige Entscheidung hatte sich nach Angaben der Kammer mehrfach verzögert, weil die genauen Kosten für den Neubau unsicher waren. Abriss ist günstiger Jetzt steht fest: Die Kosten für Abriss und Neubau betragen 45 Millionen Euro, das sei günstiger als die Sanierung des bisherigen IHK-Gebäudes am Ludwigsplatz. Im Juni sollen die 130 Beschäftigten der IHK während der Abriss- und Neubauzeit in ein Haus in der Ludwigshafener Rheinallee umziehen. Im neuen Gebäude soll im Sommer 2026 auch das IHK-Weiterbildungszentrum Platz finden, das sich bisher in der Bahnhofstraße befindet.