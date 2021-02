Die Wirtschaft in der Vorder- und Südpfalz reagiert unterschiedlich auf die Bund-Länder-Beschlüsse zum Corona-Lockdown. Die IHK-Pfalz fordert jetzt ein länderübergreifendes Konzept für die Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz schätzt es als schwierig ein, wenn einzelne Städte innerhalb der Metropolregion bei einem bestimmten Inzidenzwert wieder öffnen würden - während Läden in anderen Städten weiterhin geschlossen bleiben müssten. Gleichzeitig ginge vielen Mitgliedern so langsam die Puste aus - Die IHK Pfalz fordert deshalb ein klares Öffnungsdatum für alle Händler. Die Friseur-Innungen in der Vorder- und Südpfalz freuten sich darüber, am 1. März wieder öffnen zu können. Unklar seien aber aktuell noch die Vorgaben, etwa bei der Anzahl der zugelassenen Kunden pro Quadratmeter. Falle diese Regelung zu streng aus, hätten viele kleine Friseurläden erhebliche Probleme bei der Umsetzung.