Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz will für ihre Verwaltung und Weiterbildung zwei neue Gebäude in der Innenstadt von Ludwigshafen bauen. Dies haben nach IHK-Angaben die Delegierten auf der Vollversammlung der Kammer gestern beschlossen. Eine Studie hätte gezeigt, dass die Kosten für einen Neubau deutlicher geringer seien als für den Unterhalt der bestehenden Gebäude. Einer der Neubauten soll am Ludwigsplatz entstehen. Dort befindet sich auch der aktuelle Hauptsitz. Außerdem unterhält die IHK Pfalz noch ein Weiterbildungszentrum in der Ludwigshafener Bahnhofstraße.