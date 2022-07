IHK-Pfalz informiert in verschiedenen Städten zu Fachkräftemangel

Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz berät ab heute in mehreren Städten alle Interessierten über Fachkräftemangel und was dagegen getan werden kann. Start einer mobilen Informationskampagne ist in Ludwigshafen auf dem Berliner Platz. Am Dienstag sind die IHK-Fachkräfteberater in Kandel und am Freitag in Neustadt anzutreffen - an allen Standorten von 11 Uhr bis 16 Uhr. Jeder kann kann ohne Anmeldung vorbeikommen. Fehlende Fachkräfte zählen zu den größten Unsicherheitsfaktoren für Unternehmen, so die IHK. Schon jetzt blieben bei vielen Firmen Stellen lange unbesetzt, wodurch das Stammpersonal mehr arbeiten müsse und Kundenaufträge abgelehnt werden müssten. Die IHK-Berater wollen Tipps geben, wie man Fachkräfte findet, qualifiziert und im Unternehmen hält. Angesprochen sind nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch Menschen, die selbst Fachkraft werden wollen.