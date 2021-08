Vier Jahre ist es her, seit sich Ingeborg Wörner mit über 70 ihren Wunsch erfüllte: ein neues Haus in Rüssingen, klein - aber mit Garten. Doch kaum eingezogen, lösten gefährliche Bakterien bei ihr eine schwere Augenerkrankung aus. Gefährliche Pseudomonas aeruginosa Bakterien hatten die Wasserleitungen des Hauses befallen. Wie ist so etwas möglich? „Zur Sache“-Reporter Holger Schäfer hat recherchiert und wollte wissen, wie gefährlich können von Keimen befallene Wasserleitungen für uns werden und was können wir dagegen tun? mehr...