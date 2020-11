Mit einer Protestaktion haben Arbeitnehmervertreter am Mercedes-Benz-LKW-Werk in Wörth gegen drohende Stellenstreichungen demonstriert. Sie fordern ein Mitspracherecht und mehr Transparenz beim Umbau der Produktion hin zu emissionsfreien Lastwagen mit Elektro- und Wasserstoffantrieb. Zurzeit berät die Konzernspitze darüber, an welchen Standorten die Lastwagen und ihre Komponenten künftig produziert werden sollen. Die Beschäftigten in Wörth fürchten, dass Daimler große Teile der Produktion ins Ausland verlagern oder an Fremdfirmen vergeben könnte. Im Wörther LKW-Werk arbeiten aktuell rund 10 000 Menschen.