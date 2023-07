per Mail teilen

Die Handwerkskammer der Pfalz will in Neustadt ein Berufsbildungs- und Technologiezentrum schaffen. Der Standort steht schon fest. Jetzt ist der Stadtrat gefragt.

Der zentrale Sitz der Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern. Handwerkskammer der Pfalz, HWK Pfalz

Es soll keine rein schulische Einrichtung werden, sondern ein Berufsbildungs- und Technologiezentrum mit hohem Praxisbezug. So beschreibt die Handwerkskammer der Pfalz (HWK Pfalz) ihr Projekt, das sie in Neustadt an der Weinstraße umsetzen möchte.

Der Fokus soll auch auf den holzverarbeitenden Berufen liegen. Das Berufsbildungs- und Technologiezentrum soll sich laut HWK Pfalz an Auszubildende, Betriebsinhaber und Beschäftigte im Handwerk richten. Sie könnten sich dort fortbilden und beispielsweise auch über die Chancen für ihre Betriebe informieren. Außerdem, und das ist neu, soll es eine Kooperation mit regionalen Hochschulen geben.

Neustadt ist als Standort günstig

Die HWK würde diese "Hochschule" des Handwerks gerne in Neustadt auf einem Grundstück zwischen der Speyerdorfer- und der Louis-Escande-Straße bauen lassen. Es gibt mehrere Gründe, warum man sich ausgerechnet für diesen Standort entschieden hat, so die HWK Pfalz. Zum einen liege Neustadt geografisch günstig, etwa genau in der Mitte der bisherigen HWK-Standorte Ludwigshafen und Landau. Das sei für die eigenen Auszubildenden auch den Fahrweg betreffend von Vorteil. Das angestrebte Grundstück habe eine gute Verkehrsanbindung und biete genug Platz für das Bauvorhaben.

Grundstück zwischen der Speyerdorfer- und der Louis-Escande-Straße in Neustadt Stadt Neustadt

Jetzt ist der Stadtrat gefragt

Bevor der Bau des Berufsbildungs- und Technologiezentrums in Neustadt grünes Licht bekommt, muss aber der Neustadter Stadtrat zustimmen. Der HWK Pfalz zufolge muss er entscheiden, ob die Stadt das bereits angebotene Grundstück verkaufen wird oder nicht. Das Thema steht am 18. Juli in der nächsten Stadtratssitzung auf der Tagesordnung.

Neustadts Stadtvorstand befürwortet die Pläne der HWK der Pfalz derzeit

Die Stadt Neustadt hat sich auf SWR-Anfrage positiv zu den Plänen der HWK Pfalz geäußert. Sowohl Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) als auch der gesamte Stadtvorstand begrüßen das Vorhaben - auch wegen der Arbeitsplätze, die mit der Hochschule verbunden sind. Die Ansiedlung sei eine große Chance für die Stadtentwicklung.

"Neustadt wird durch das Berufsbildungs- und Technologiezentrum als Bildungs- und Wirtschaftsstandort aufgewertet."

Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) war nach eigenen Angaben in die Vorbereitungen der Pläne der HWK Pfalz involviert. Ihm zufolge ist Neustadt kein klassischer Hochschulstandort und würde durch das Berufsbildungs- und Technologiezentrum eine Aufwertung erfahren.

So geht es weiter, wenn der Stadtrat zustimmt

Wenn der Stadtrat zustimmt, würde die Handwerkskammer der Pfalz nach eigenen Angaben das vorgesehene Grundstück ankaufen. Dann würde die Bauvorplanung folgen und die Auswahl eines Architekturbüros, zum Beispiel über einen Wettbewerb. Die HWK Pfalz geht von einer Vorbereitungs- und Bauphase von mindestens vier bis fünf Jahren aus und strebt eine Inbetriebnahme in den Jahren 2027/2028 an. Die Gesamtsumme des Projekts belaufe sich auf knapp 80 Millionen. Euro.