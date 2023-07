per Mail teilen

Am späten Donnerstagabend hat ein unbekannter Transporter auf der B9 bei Speyer Hunderte Kilogramm Kartoffeln verloren. Laut Polizei musste die Bundesstraße in diesem Bereich bis Freitagvormittag gesperrt werden.

Die Fahrbahn der B9 zwischen der Ausfahrt Speyer-Süd/Dudenhofen und Speyer-Nord hatte sich am Donnerstag gegen 21.30 Uhr nach Aussage der Polizei in ein "Kartoffelfeld" verwandelt.

Bis Freitagvormittag war die Straßenmeisterei Speyer damit beschäftigt, die platt gefahrenen Kartoffeln von der Straße zu "kratzen". Polizeiinspektion Speyer

"Kartoffelfeld" auf B9: Reiningungsarbeiten dauern die ganze Nacht

Ein Großteil der Erdäpfel war binnen kurzer Zeit platt gefahren und die Fahrbahn mit einer dicken Schicht Kartoffelmatsch bedeckt, berichtete ein Sprecher der Autobahnmeisterei Speyer. Die Beschäftigten fingen demnach ab 22 Uhr an, die Fahrbahn zu reinigen. Ab 23 Uhr musste die B9 in Richtung Ludwigshafen deshalb voll gesperrt werden.

Da die stärkehaltigen Kartoffeln fest am Asphalt hafteten, war ein Spezialfahrzeug zur Reinigung nötig, so die Straßenmeisterei. Die Arbeiten dauerten bis etwa 10 Uhr am Freitagvormittag. Dadurch bildete sich ein Rückstau bis nach Germersheim.

Rückstau und mehrere Unfälle wegen Kartoffel-Fiasko

Das Kartoffel-Fiasko wirkte sich auf die Speyer Innenstadt aus: Laut Polizei war der Verkehr dort sehr dicht und es gab mehrere Auffahrunfälle. Die Ermittler suchen jetzt den Fahrer des Kartoffeltransports. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Speyer per Telefon oder Mail zu kontaktieren. (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)