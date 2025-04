Ein Jack-Russell-Terrier ist in Ludwigshafen einer Witterung bis tief in einen Fuchsbau gefolgt und steckte fest. Die Feuerwehr musste ran.

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Ludwigshafen alarmiert, weil ein kleiner Hund sich in einem Fuchsbau selbst festgesetzt hatte. Bei dem Einsatz im Stadtteil Süd von Ludwigshafen war schnell klar, was passiert war: Der Jack Russel Terrier war beim Gassigehen nicht angeleint und hatte etwas gewittert. Der Hund verfolgte die Spur bis tief in einen Fuchsbau und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

So schaute der Hund die Einsatzkräfte an. Feuerwehr Ludwigshafen

Um Hund zu retten: Feuerwehrmänner graben Fuchsbau auf

Die zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr gruben sich zu dem Tier vor. Sie mussten dazu den Fuchsbau auf einer Länge von rund drei Metern freilegen. Dabei kam auch eine Spezial-Kamera der Stadtentwässerung zum Einsatz um den Hund im Bau zu orten. Auch die Feuerwehr Frankenthal war mit ihrer Einheit Rettungshunde und Ortung im Einsatz.



Der Hund konnte schließlich im Bau geortet und aus dem Fuchsbau befreit werden. Er war verletzt und wurde zu einem Tierarzt gebracht.