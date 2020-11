Ein 69-jähriger Mann ist am Samstag beim Spazieren durch die Weinberge in Weisenheim am Berg, im Kreis Bad Dürkheim, von einem Hund gebissen worden. Anschließend wurde er zudem von dem Hundebesitzer bedroht. Nach Polizei-Angaben wurde der Spaziergänger in den Unterarm und ins Handgelenk gebissen und musste ärztlich versorgt werden. Der Hundehalter habe aggressiv auf den Spaziergänger und seine Frau reagiert. Die Polizei hofft nun auf Hinweise. Bei dem Hund habe es sich um einen Husky oder einen Schäferhund gehandelt.