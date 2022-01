Hühner in Warnwesten bei Haßloch auf Landstraße unterwegs

per Mail teilen

Hühner in Warnwesten auf einer Landstraße bei Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) haben am Mittwoch die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Autofahrerin hatte sie entdeckt und die Beamten alarmiert.

Mit Hühnern, die den Straßenverkehr stören, hat die Polizei in der Pfalz nach eigenen Angaben häufiger zu tun. Mit Hühnern in Warnwesten allerdings nicht. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich um einen Hahn und fünf Hühner der Gattung Gallus gallus domesticus. Zwei der ausgebüxten Hühner hatten reflektierende Warnwesten an. Diese seien zudem offensichtlich maßgeschneidert gewesen.

Pressestelle Presse Polizei

Schutzkleidung nicht für den Straßenverkehr gedacht

Wie die herbeigerufenen Streifenpolizisten am Ende herausfanden, handelte es sich allerdings nicht um besonders vorsichtige Hühner. Die Warnwesten dienten nicht der Sicherheit für gelegentliche Ausflüge in den Straßenverkehr. Sie sollten laut Besitzerin vielmehr die Hühner bei der Begattung schützen. Bei dem so genannten Tretakt agiere der Hahn etwas zu forsch, hieß es.