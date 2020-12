Am Flugplatz Speyer ist ein Flugschüler mit einem Hubschrauber abgestürzt. Wie eine Polizeisprecherin dem SWR sagte, hatte der Schüler kurz nach dem Start Motorprobleme an den Tower gemeldet. Der Hubschrauber ging langsam zu Boden, kam allerdings schief auf und kippte um. Der Flugschüler blieb unverletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Totaschaden am Hubschrauber aus.