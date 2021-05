Für Regionen mit einer Inzidenz unter 100 könnte es bald weitgehende Lockerungen der Corona-Auflagen geben. Die Landesregierung will sich dazu in der kommenden Woche äußern.

Viele Hotelbesitzer in der Pfalz hoffen darauf, noch im Mai wieder öffnen zu können. Das ergab eine Anfrage des SWR bei Hotels, unter anderem in Bad Dürkheim, Edenkoben und Frankenthal. Wir würden am liebsten direkt mit den Vorbereitungen loslegen, so die Hotelbetreiber. Dazu brauche es aber Vorgaben vom Land, um die Hygienekonzepte aus dem letzten Jahr überarbeiten zu können.

dpa Bildfunk Sina Schuldt

Auch müssten sich Lieferanten erst wieder auf die Bestellungen der Hotels einstellen, berichtet ein Hotelier aus Roth unter Rietburg. In einigen Fällen muss wohl auch Personal eingestellt und eingearbeitet werden – so erzählt ein Hotelbesitzer aus Edenkoben, er habe während des Lockdowns einige Mitarbeiter verloren. Diese hätten nun neue Jobs.

Keine Zweifel haben die Hotelbesitzer, was die Buchungen anbelangt: Sobald man öffnen dürfe, würden die Gäste schon von alleine kommen.