Die vom Bund zugesagten Finanzhilfen für Hotel- und Gastronomie sind erst bei wenigen Betrieben in der Pfalz komplett eingetroffen. Wegen der Corona-Pandemie sind die Restaurants seit November geschlossen. Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA haben rund 40 Prozent der Betriebe noch keine finanzielle Hilfen vom Bund erhalten. Laut einer Umfrage denke landesweit jeder vierte Unternehmer darüber nach, aufzugeben. Einige Restaurantbetreiber bieten jedoch weiterhin Speisen zum Abholen an,- manche mit umfangreicher Karte. Andere haben ein wöchentlich wechselndes Menü zum Mitnehmen im Angebot. Nach Angaben von Restaurantbetreibern in Speyer bleibt dadurch die Stammkundschaft erhalten. Finanziell retten könne das jedoch keinen Betrieb, sagte ein Hotelbesitzer aus Römerberg.