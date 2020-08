per Mail teilen

Es erinnert an die Vorfälle aus dem Herbst 2016, als Gruselclowns in der Region viele Menschen erschreckt haben. Jetzt war wieder ein junger Mann mit furchteinflößender Clownsmaske verkleidet unterwegs - mit Kettensäge.

Ein Jugendlicher mit Horrorclown-Maske hat am Samstagabend im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 14-Jährige eine Kettensäge dabei und damit Spaziergänger im Bereich eines Bolzplatzes erschreckt. Die Passanten meldeten das der Polizei.

Horrorclown flüchtet nach Hause

Als die Beamten dazu kamen und der Jugendliche sie sah, nahm er die Flucht nach Hause auf.

Dort trafen ihn die Polizisten dann an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass die Kettensäge defekt war. Maske und Säge wurden sichergestellt. Die Polizisten führten außerdem ein klärendes Gespräch mit dem 14-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, stuft sie den Vorfall nicht als Straftat ein, sondern als "groben Unfug".

Erinnert an Vorfälle aus dem Jahr 2016

Schon vor vier Jahren waren immer wieder Unbekannte als Horrorclowns verkleidet in der Region unterwegs. Sie hatten Spaziergänger oder auch Kinder erschreckt - unter anderem in Hockenheim, Leimen, Ludwigshafen, Frankenthal und Böhl-Iggelheim. In den meisten Fällen entkamen die Maskierten damals unerkannt. Laut Polizei machen sich Gruselclowns unter anderem wegen Nötigung und Bedrohung strafbar.