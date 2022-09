Hornissen legen Kirche in Frankenthal lahm

per Mail teilen

Unter dem Dach der Sankt Thomas Morus Kirche in Frankenthal haben sich Hornissen eingenistet. Ein für Sonntag geplantes Chorkonzert muss deshalb abgesagt werden und die Kirche bleibt zu.

Entdeckt wurde das Nest am vergangenen Samstag bei einem Rundgang des Hausmeisters, seitdem ist die Kirche gesperrt. Laut dem Pfarrer liegt das Nest in einem Zwischenraum unter dem Dach und scheint über eine größere Strecke zu gehen. Die Hornissen würden aktuell auch im Innenraum schwärmen. Ein Konzert des BASF Gesangvereins am Sonntag wurde deshalb abgesagt, genauso wie der Gottesdienst.

Die Kirche St. Thomas Morus in Flomersheim bleibt erstmal geschlossen. SWR

Hornissen verteidigen ihr Nest

Laut Jörn Weiß vom Naturschutzbund Frankenthal handelt es bei den Tieren um die Europäische Hornisse. Er selbst habe sich vor Ort noch kein Bild von der Lage gemacht, seinen Informationen zufolge sollen die Hornissen allerdings sehr aggressiv sein, eine Person sei wohl bereits gestochen worden. Eine Erklärung für das aggressive Verhalten sei der Wetterumschwung: die Hornissen würden spüren, dass ihr Lebenszyklus zu Ende gehe. "Deren einzige Aufgabe ist es jetzt, die neue Königin zu beschützen, deshalb reagieren die grade gereizter."

Hornissen können im Herbst sehr aggressiv sein. dpa Bildfunk Picture Alliance

Abwarten statt Hornissen umsiedeln

Zuerst habe man überlegt, die Hornissen umzusiedeln, erklärt Hans Dropmann, der Vorsitzende des Fördervereins der Kirche. Dafür hätte es eine Genehmigung der Naturschutzbehörde gebraucht. Nach Absprache habe man sich aber dagegen entschieden.

Die neue Königin suche sich ohnehin bald einen Platz zum Überwintern, das übrige Hornissenvolk werde dann in den kommenden Wochen nach und nach absterben, erklärt Heiner Vogt von der Naturschutzbehörde.

Kirche in Frankenthal bleibt vorerst geschlossen

Laut Dropmann bleibt die Kirche in den kommenden Wochen deshalb voraussichtlich geschlossen, bis das Volk tot ist. Gottesdienste könnten in der Zeit nicht stattfinden. Dazu zähle aller Voraussicht nach auch der geplante ökumenische Erntedank-Gottesdienst am 9. Oktober.

Das Nest der Hornissen sitzt über dem Eingang der Sakristei zur Kirche. SWR

Rückkehr der Hornissen ist unwahrscheinlich

Sobald das Volk abgestorben sei, könnten die Nester entfernt werden, erklärt die Naturschutzbehörde. Dafür bräuchte es dann auch keine Genehmigung. Notwendig wäre das aber nicht unbedingt: laut Vogt werden die Nester nicht wieder bewohnt, die Hornissen würden sich normalerweise jedes Jahr eine neue Bleibe suchen.