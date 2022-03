Hornbach verkauft massenhaft Campingkocher

Die international tätige Garten- und Baumarktkette Hornbach mit Sitz in Bornheim in der Südpfalz berichtet von reißendem Absatz bei bestimmten Artikeln. Ursache ist offensichtlich der Krieg in der Ukraine.

Seit etwa einer Woche verzeichnet Hornbach eine starke Nachfrage nach Stromaggregaten, Campingkochern, Kaminöfen und Brennholz. Darüber hinaus ist das Südpfälzer Unternehmen nur indirekt vom Krieg betroffen - es gibt keine Hornbach-Märkte in Russland, Weißrussland oder der Ukraine. Aber die Kette hat Lieferanten, die Rohstoffe aus der betroffenen Region beziehen. Und: die Lieferketten sind schon durch Corona stark beansprucht worden. Nach Einschätzung von Hornbach wird das noch schwieriger werden, je länger der Krieg dauert. Die Kunden würden davon aber zunächst noch nichts bemerken: Die Baumarktkette hat ihre Lagerkapazitäten in den letzten Monaten wegen Corona deutlich ausgeweitet und startet nach eigenen Angaben mit den größten Lagerbeständen aller Zeiten in die Frühjahrssaison.