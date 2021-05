Die hohe Nachfrage nach Bau- und Heimwerkerartikeln in der Corona-Pandemie hat der Baumarktkette Hornbach im südpfälzischen Bornheim ein Rekordjahr beschert. Der Gewinn legte um fast 44 Prozent zu.

Hornbach-Umsatz steigt auf fast 5,5 Milliarden Euro

Der Umsatz der Hornbach-Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2020/21 nach eigenen Angaben um mehr als 15 Prozent auf fast 5,5 Milliarden Euro. Der Gewinn legte gegenüber dem Vorjahr um fast 44 Prozent auf über 326 Millionen Euro zu. Es ist das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte, so Hornbach.

Doch die Zeiten bleiben herausfordernd für die Baumarktkette: Denn weltweit gibt es gerade eine sehr hohe Nachfrage nach Baumaterial. Einige, wie etwa Holz, aber auch Kunststoffe oder Industriemetalle, sind sogar so gefragt, dass sie teils knapp, jedenfalls aber teurer geworden sind.

Die Baumarktkette Hornbach

Die Hornbach Baumarkt AG zählt zu den größten Betreibern von Bau- und Gartenmärkten in Europa. Sie betreibt aktuell mehr als 163 große Bau- und Gartenmärkte und Onlineshops in neun Ländern Europas, davon Märkte in Rheinland-Pfalz, etwa in Bad Bergzabern, Ludwigshafen-Oggersheim oder Pirmasens. Der erste "Bausupermarkt" eröffnete in Bornheim im Jahr 1968.