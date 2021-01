Ein Hackerangriff hat den digitalen Unterricht in Rheinland-Pfalz am Montag lahmgelegt. SWR-Redakteurin Birgit Baltes ist Mutter von zwei Töchtern in Landau und erzählt, wie ihre Familie das erlebt hat.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Fotostand/K. Schmitt Fehlermeldung schon beim Einwählen Pünktlich um kurz vor 8.00 Uhr heute Morgen saß meine zwölfjährige Tochter Rebekka in unserem Arbeitszimmer vor dem Computer, um sich über die Unterrichtsplattform Moodle mit dem sogenannten Blue Button in eine geplante Videokonferenz ihrer siebten Klasse einzuwählen. Kurz drauf der erste Hilferuf: "Papa, komm mal schnell. Es geht nicht. "Aber auch Papa konnte nicht helfen. Immer wenn er Moodle öffnen wollte, kam eine Fehlermeldung. Rheinland-Pfalz Probleme bei Fernunterricht nach Ferien Schul-Plattform in Rheinland-Pfalz nach Hackerangriff wieder erreichbar Der digitale Fernunterricht an den Schulen in Rheinland-Pfalz läuft wieder - wenn auch noch nicht ganz rund. Wegen eines Hackerangriffs war es am ersten Schultag des neuen Jahres zu massiven technischen Problemen gekommen. mehr... Tochter mit Tränen in den Augen Als nächstes versuchte Rebekka, sich über eine Mobilnummer in die Konferenz einzuwählen. Pustekuchen. "Diese Nummer ist nicht vergeben", hieß es da nur. Rebekka hatte inzwischen Tränen in den Augen. Über ihre Klassengruppe bei Whatsapp erfuhr sie dann, dass es einigen Mitschülerinnen gelungen war, sich anzumelden – wohl weil sie besonders früh dran waren. Ich bin dann ins Büro gefahren, während mein Mann weiter vergeblich versuchte, Rebekka anzumelden. Um 11.00 Uhr rief ich dann mal zuhause an und hatte zu meiner Überraschung einen völlig genervten Mann am Telefon (der eigentlich schon seit drei Stunden bei der Arbeit sein musste). Moodle funktioniere immer noch nicht – sei eben völlig überlastet – und er fahre jetzt ins Büro. Große Tochter hatte mehr Erfolg Meine große Tochter Chiara ist Oberstufenschülerin und konnte sich zwar auch nicht anmelden, hatte aber immerhin einige Arbeitsaufträge ergattern können. Denn in ihrer 11. Klasse war es einer Frühaufsteherin gelungen, sich noch bei Moodle anzumelden, bevor das System wegen Überlastung zusammengebrochen war. SWR-Reporterin Birgit Baltes arbeitet für das SWR-Studio Ludwigshafen und ist Mutter zweier schulpflichtiger Töchter. SWR Sie hatte dann einen Screenshot vom Computerbildschirm gemacht und den per Whatsapp an die Klassengruppe geschickt. Gegen Mittag trudelten dann bei ihrer kleinen Schwester ebenfalls die ersten Arbeitsaufträge ein - eine halbe Stunde vor dem offiziellen Unterrichtsende. Allerdings auch nicht über Moodle, sondern über die sozialen Medien. Homeschooling kostet Nerven Mein Fazit: Ein Homeschooling, das nicht funktioniert, kostet Schüler, Eltern (und wahrscheinlich auch Lehrer) den letzten Nerv. Zwar tröstet es natürlich etwas, dass laut Experten des Landes dafür auch Hackerangriffe verantwortlich gewesen sein sollen. Aber eine gewisse Skepsis bleibt, dass die Plattform jetzt sicherer ist und nicht bald wieder eine Neuauflage des Dramas Homeschooling gibt.