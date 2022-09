Die Preise für Brennholz, Pellets und Holzhackschnitzel gehen zurzeit durch die Decke. Woran das liegt und wie es weitergeht, darüber hat der SWR mit der kommunalen Holzvermarktung Pfalz (koho) gesprochen.

Imo Hauß ist Geschäftsführer der koho mit Sitz in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße). Der 62-Jährige verkauft Holz für knapp 270 Kommunen in der Pfalz, aber auch in Rheinhessen. Die Holzpreise sind in diesem Jahr stark gestiegen und haben sich nach Holzart verdoppelt bis verdreifacht, berichtet Hauß, der schon seit Ende der 70er Jahre in der Forstwirtschaft arbeitet.

Hauptgrund sei die Energiekrise im Zuge des Kriegs in der Ukraine und der eingestellten Gaslieferungen aus Russland. Der Anteil des Brennholzverkaufes liege bei der Holzvermarktungsgesellschaft Maikammer inzwischen bei etwa 20 Prozent. Der Gesamtanteil des geschlagenen Holzes, das regional in den Brennholzverkauf geht, liegt aber wohl bei 40 bis 50 Prozent, schätzt der Geschäftsführer aus Maikammer.

Denn er vermarkte das Holz im Auftrag der Gemeinden ja nur an gewerbliche Kunden, etwa an Sägewerke oder große Holzhändler. Die Forstämter würden aber auch Brennholz direkt vor Ort an die Bevölkerung verkaufen. Hauß schätzt, dass das allein in seinem Gebiet rund 40.000 Festmeter Holz sind. Genau könne er das aber nicht sagen, weil die Forstämter ihm das nicht melden müssen, so Hauß.

Run auf Brennholz: "Es wird fast alles verfeuert, was geht"

Hauß bekommt das vor allem dadurch zu spüren, dass er die Buche als typische Brennholzart bald gar nichts mehr verkaufen könne. Weil die Buche quasi vergriffen ist, würden fast alle Holzarten als Brennholz angeboten: Eiche, Kastanie, Ahorn, hainbuche, Birke, eigentlich alle Laubholzarten. Weil das aber auch schon nicht mehr reiche, sei zwischenzeitlich auch Nadelindustrieholz wie Fichte als Brennholz ungeheuer gefragt.

Neben den 12 Millionen Brennholzöfen in deutschen Haushalten würden ja auch viele Privatleute, aber auch Unternehmen mit Pellets heizen. Hinzu komme, dass Holzhackschnitzel vor allem auch gewerblich zum Heizen genutzt und auch zur Stromerzeugung genutzt würden. Vor allem Letzteres treibe die Preise in die Höhe, sagt Immo Hauß.

Maikammer: Kommunen bieten weniger Holz zum Verkauf

Hinzu komme, dass die Holzmengen rückläufig seien, die die Kommunen durch die Gesellschaft in Maikammer verkaufen lassen. Möglich seien jährlich 160.000 Festmeter Holz, erreicht würden aber etwa 140.000, so der Vermarktungschef. Als Grund dafür vermutet Hauß auch die zunehmend grüne Politik, die beim Baumfällen den Rotstift ansetzt. Außerdem das sogenannte Buchenmoratorium der Lanesregierung, das alte Buche schützt. Und die Tatsache, dass es in der Pfalz keine Monokulturen mit kranken Fichten gebe wie etwa im Westerwald. Durch den Hitzesommer in diesem Jahr könnte sich das aber ändern und im kommenden Jahr deutlich mehr Schadholz anfallen, so Hauß.

Pfalz: Papier- und Spanplattenindustrie vor dem Aus

Leidtragende des Runs auf Holz zum Heizen sei vor allem die holzverarbeitende Möbel- und Papierindustrie. So müsste die Möbelindustrie für hochwertige Laubhölzer wie Eiche und Esche deutlich mehr bezahlen, um mit den teuren Preisen beim Brennholz mithalten zu können. Die Hersteller etwa von Spanplattenhersteller könnten inzwischen wegen der gestiegenen Holz und Energiepreise kaum noch wirtschaftlich produzieren. Denn der Preis für Nadelindustrieholz habe sich von 38 Euro pro Tonne im vergangenen Jahr auf über 120 Euro pro Tonne mehr als verdreifacht.

Und auch bei der Papierholzindustrie sehe es ganz düster aus. Hauß berichtet von einem Großkunden aus der Papierholzimdustrie, dem er im vergangenen Jahr 10.000 Festmeter Buchenholz verkauft habe, in diesem Jahr seien es noch 3.000 Festmeter gewesen und 2023 könne er gar nichts mehr anbieten.

Die Papierindustrie sei aber für die Herstellung etwa von Toilettenpapier auf Buchenholz angewiesen. Die Mangellage treibe da die Holzpreise enorm in die Höhe, beobachtet der Holzverkaufsexperte. Hinzu kommen die stark gestiegenen Energiekosten in der energieintensiven Papierproduktion. So sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis weitere Firmen wie Hakle die Insolvenz drohe. Was das bedeutet fasst Hauß in für ihn ungewöhnlich deftigen Worten, wie er sagt, zusammen:

"Wir müssen in Zukunft entscheiden, ob wir einen sauberen oder einen warmen Arsch haben wollen."

"Hamstermentalität" sorgt für hohe Holzpreise

Dabei sind die Probleme mit den überhöhten Holzpreisen eigentlich hausgemacht, ist der Verkaufschef überzeugt. Viele Kunden hätten schon vor Monaten damit begonnen Brennholz, Pellets und Holzhackschnitzel zu hamstern, macht Hauß an einem Beispiel deutlich.

Ein gewerblicher Brennholzkunde sei zu ihm gekommen und habe gesagt: ""Herr Haus, das können sie sich gar nicht vorstellen. Ein Kunde, der bisher immer drei Ster haben wollte, wollte nun plötzlich 15 Ster." Da habe ich zu dem Kunden gesagt: "Ja warum geben sie ihm denn 15 Ster? Die anderen vier Kunden, die auch drei Ster haben wollten, die können sie jetzt nicht mehr bedienen. Und jetzt kommen sie zu mir und wollen mehr Brennholz kaufen.""

Holzvermarkter rechnet mit zwei harten Wintern

Imo Hauß glaubt nicht, dass die Preise für Holz bald wieder sinken werden. Die Preise würden sich wohl erst wieder normalisieren, wenn die Energiekrise überwunden sei und es genug Alternativen zum Gas gebe. Hauß rechnet damit, dass sich auch die Pfälzer beim preis für Holz auf zwei harte Winter einstellen müssen.